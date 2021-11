Battlefield 2042 non ha la chat vocale e le scoreboard? Per DICE sono feature superate

Commentando un recente aggiornamento e i piani per il prossimo futuro su Battlefield 2042, DICE afferma che sta "valutando attentamente il desiderio di ripristinare le funzionalità legacy". Tra queste funzionalità lo sviluppatore menziona specificamente un tabellone segnapunti alla fine di un round, una lista in modo che i giocatori possano scegliere in modo molto più specifico di giocare su un determinato server e la possibilità di utilizzare la chat vocale in-game.

Secondo DICE, questi sono "grandi temi" che non possono essere affrontati tutti allo stesso tempo. Lo sviluppatore riferisce di voler dire qualcosa al riguardo, ma dice che lo farà solo in seguito. DICE, inoltre, solo successivamente entra nei dettagli sulla visione a lungo termine di determinate caratteristiche e funzioni.

Ciò che lascia perplessi è che DICE parla della chat vocale come una feature ormai obsoleta, quando invece tanti fan l'hanno richiesta a gran voce. Battlefield 2042 ha già ricevuto alcune patch che hanno migliorato il sistema di gioco, ma della chat vocale ancora non c'è traccia.

TIL that @EA_DICE thinks scoreboards and voice chat are legacy features ? pic.twitter.com/z43Sycl4YE — Tom Warren (@tomwarren) November 26, 2021

Per adesso quindi queste feature sembra non verranno prese in considerazione per molto tempo.