Battlefield 2042 nel nuovo trailer ci mostra che nel 2042 Tom Brady gioca ancora a Football

Electronic Arts e DICE hanno pubblicato in queste ore un nuovo trailer dedicato a Battlefield 2042 che offre ai potenziali giocatori un'idea migliore di come funzionerà il gioco. Sebbene il trailer in questione non presenti alcun filmato di gioco effettivo, contiene invece una serie di riferimenti esilaranti e guarda al mondo in cui si svolgerà Battlefield 2042.

Questo nuovo trailer mostra alcune delle numerose ambientazioni e caratteristiche di gioco che saranno disponibili. Che si tratti di guidare un carro armato, planare con una tuta alare o sparare ai nemici lungo tutta la mappa, questo trailer è più che altro una replica di com'è giocare effettivamente a Battlefield 2042. Detto questo, dal momento che non c'è un gameplay reale, è difficile sapere se il gioco sarà altrettanto divertente da giocare.

La parte forse più esilarante di questo nuovo video è che mostra come potrebbe apparire il mondo tra 21 anni. In particolare, un momento del trailer mostra che il quarterback NFL Tom Brady sta chiaramente ancora giocando a Football nell'anno 2042, ed è abbastanza bravo da vincere ancora il premio MVP anche se ormai un po'anziano. Di seguito potete dare uno sguardo.

Battlefield 2042 verrà lanciato il 19 novembre per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC.

Fonte: Gamespot