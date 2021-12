Battlefield 2042 su PC ha un bug che sta rendendo mirare assolutamente impossibile

Nella giornata di ieri DICE ha pubblicato un nuovo importante aggiornamento per Battlefield 2042 che ha corretto la bellezza di oltre 150 bug. Purtroppo però sembra che la patch abbia portato un problema molto importante ad alcuni giocatori PC che ora non sono più in grado di mirare.

Questo bug in sostanza impedisce ai giocatori di spostare il mouse in orizzontale, una caratteristica importante per gli FPS. Tuttavia, sembra esserci una soluzione. Il capo progettista del gioco di DICE attraverso Twitter ha suggerito di reimpostare i collegamenti della tastiera o di eliminare la cartella di gioco di Battlefield 2042 in Documenti.

Un'altra soluzione per correggere il bug è modificare i dati del profilo utente (PROFSAVE_profile) che si trova nella stessa cartella con un editor di testo e rimuovere la riga "GstKeyBinding.infantry.ConceptYaw".

yeah someone let me know when this is fixed.. cant aim left/right .. #Battlefield2042 and yes id did "Reset your keybindings or delete the Battlefield 2042 folder in your Documents. " nothing helps atm ... pls fix it @EA_DICE ty <3 pic.twitter.com/uv7utQk7xe — NoIINameIIDe (@NoIINameIIDe) December 2, 2021

PC Users, If you are experiencing mouse issues where it is not possible to aim left/right after the update, try the following:



Reset your keybindings or delete the Battlefield 2042 folder in your Documents. #Battlefield2042 — Florian - DRUNKKZ3 (@DRUNKKZ3) December 2, 2021

Per adesso questi sono piccoli escamotage per risolvere grossolanamente il problema: i giocatori dovranno aspettare una eventuale patch correttiva per Battlefield 2042.

