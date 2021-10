Battlefield 2042 avrà un personaggio giocabile non binario, il primo per la serie

Emma "Sundance" Rosier, uno degli specialisti giocabili di Battlefield 2042, sarà un personaggio non-binario, il che lo rende il primo personaggio che si identifica con i pronomi they/them per la serie.

La biografia di Sundance utilizza pronomi neutri rispetto al genere sul sito Web ufficiale dello sparatutto, il che ha portato un fan a chiedere su Twitter se il personaggio viene identificato come non-binario. Adam Freeman, Lead community manager di EA, ha confermato in una risposta: "Sì. Sundance è non-binary".

Sundance è tra i 10 specialisti del gioco a disposizione per tutti i giocatori all'interno delle enormi mappe del gioco. Tra le varie abilità troviamo l'equipaggiamento a disposizione che include una tuta alare che consente di planare su tratti di terra per avvicinarsi a obiettivi e scontri a fuoco. Disponibile anche un esplosivo intelligente che, quando lanciato si dirige verso i veicoli nemici per infliggere danni considerevoli.

Yep. Sundance is non-binary and uses the Pronouns They/Them. — Freeman ?? (@PartWelsh) October 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Thanks to the team who made Emma's hair ?

We don't get a lot of right representation of type 4 hair in video games ( It's been changing/improving for the past few years though ) . So yeah it makes me happy to have a specialist that "looks like me".#Battlefield2042 https://t.co/5i0TLGObU2 pic.twitter.com/ALEe0oTFcX — J?e?s?s?i?e? ?M?i?c?h?a?e?l?i?s????? (@Michaelis972) October 21, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Non solo, ma tutti e quattro gli specialisti annunciati di recente aggiungono una forte rappresentazione e diversità al gioco. Navin Rao viene dall'India, Santiago "Dozer" Espinoza viene dal Messico, Ji-Soo Paik viene dalla Corea del Sud, mentre Constantin "Angel" Anghel viene dalla Romania.

Vi ricordiamo che Battlefield 2042 sarà disponibile dal 19 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Fonte: Eurogamer