Battlefield 2042 spunta la skin di Babbo Natale e i giocatori già la odiano

Dire che Battlefield 2042 ha avuto un lancio problematico sarebbe un eufemismo.

DICE ha cercato di migliorare il gioco dopo che è arrivato pieno di bug. Ma proprio quando lo studio ha iniziato a diminuire la frustrazione della community nei confronti del titolo, lo sviluppatore ha dato il via a una serie di nuove frustrazioni.

L'aggiornamento di ieri includeva una serie di oggetti cosmetici che sembrano essere stati rivelati accidentalmente troppo presto, anche se questo spiega perché l'aggiornamento ha una dimensione di 5 GB (su PlayStation 5).

I giocatori non hanno preso troppo bene i cosmetici nascosti, che un fan ha descritto come "skin di Fortnite".

Ma una skin in particolare è stata considerata particolarmente "offensiva" per la community hardcore di Battlefield: quella di Babbo Natale.

Preview of the upcoming weekly mission rewards! ?



The #Battlefield2042 pre-season will last at least 8 weeks. pic.twitter.com/jRptlTrcD1 — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) December 2, 2021

Disponibile per lo specialista Pyotr Boris Guskovsky, l'operatore indossa una giacca con cappuccio rosso che si abbina perfettamente alla barba del personaggio.

La principale lamentela che hanno i giocatori è la decisione creativa di DICE di allontanarsi dal tono oscuro e grintoso per cui il franchise è noto per qualcosa di più simile al tono di Fortnite, che monetizza continuamente attraverso l'aggiunta di nuovi cosmetici.

"DICE si aspetta che io sia in grado di prendere sul serio il gioco con un Babbo Natale che corre in giro sparando alle persone in quello che dovrebbe essere un mondo in cui miliardi di persone sono sfollate, i disastri naturali stanno distruggendo il pianeta e sta per esserci una massiccia guerra mondiale", ha detto un commentatore di Reddit. "E dovremmo tenerne conto con Babbo Natale che corre in giro per il campo di battaglia."

DICE deve ancora commentare la reazione dei fan a queste ultime aggiunte.

