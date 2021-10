Battlefield 2042 presenta i suoi ultimi cinque specialisti in un nuovo video

EA pubblica gli ultimi cinque specialisti che avrà Battlefield 2042, oltre a quelli già presentati precedentemente. Questo video include i restanti Specialisti che debutteranno proprio al giorno del lancio e mostra quali sono le loro abilità.

Gli specialisti hanno ricevuto critiche diffuse durante la beta, con i fan che sostenevano di limitare il lavoro di squadra, in particolare perché non si era in grado di vedere quale specialista stavano usando i propri compagni di squadra e chiedevano il ritorno del sistema di classi tradizionale. In risposta, DICE ha affermato che gran parte della percezione sull'incapacità di lavorare in squadra era dovuta all'interfaccia utente.

Navin Rao è un soldato il cui tratto è chiamato Rete Trojan: questa abilità rivela i nemici intorno a loro dopo aver ucciso un bersaglio hackerato. Il personaggio ha anche un'abilità Congegno Guerra Cibernetica che può hackerare l'equipaggiamento nemico e ambientale. Poi c'è Santiago "Dozer" Espinoza, che è un personaggio che brandisce uno scudo balistico e può sopravvivere alle esplosioni meglio di altri. Emma "Sundance" Rosier può volare con una tuta alare e ha una varietà di esplosivi "intelligenti".

Ji-Soo Paik, che è un soldato di ricognizione in grado di rilevare i nemici anche dietro le pareti. Infine, Constantin "Angel" Anghel è un personaggio di classe Supporto che può curare i compagni di squadra più velocemente del normale e lanciare casse di attrezzatura contenenti armature e munizioni per i compagni di squadra.

Battlefield 2042 uscirà il 19 novembre per PS4, Xbox One e PC, Xbox Series X/S e PlayStation 5.

Fonte: Gamespot