Call of Duty: Warzone cambia nome e rivela la data di uscita della nuova mappa

Call of Duty: Warzone riceverà la sua prima mappa completamente nuova a dicembre e Activision ha rivelato i primi dettagli al riguardo e quando potremo saperne di più.

Il nome ufficiale per la nuova mappa di Call of Duty: Warzone è Caldera, ed è un nuovissimo territorio in cui combattere. Ha all'incirca le stesse dimensioni di Verdansk, ma Activision ha sottolineato che è "basata su due anni di ricerca e sull'ascolto della community" per un'esperienza di gioco migliorata. Caldera conterrà più di 200 punti di interesse sparsi tra spiagge sabbiose, rovine, foreste e un enorme vulcano dormiente (per ora) che domina il paesaggio.

Activision afferma che Caldera è stata costruita "sulla stessa tecnologia e motore di Call of Duty: Vanguard", che contribuirà a modernizzare la sua grafica assicurando anche che sia ottimizzato per il cross-play tra piattaforme. La nuova mappa sarà pubblicata quando Vanguard Season 1 inizierà il 2 dicembre e a quel punto l'intero gioco cambierà ufficialmente il suo nome in Call of Duty: Warzone Pacific.

Prima che la nuova mappa venga pubblicata, potrete ottenere alcune anteprime giocando all'evento Secrets of the Pacific a partire dal 24 novembre. Potrete scoprire di più sull'isola completando sfide speciali sia in Warzone che in Call of Duty : Vanguard durante l'evento, e poi un altro evento speciale si svolgerà il 30 novembre e il primo dicembre mentre i giocatori assistono alla fine di Verdansk.

Fonte: Gamesradar.