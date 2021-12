Call of Duty: Warzone Pacific in un nuovo trailer che svela i dettagli della mappa Caldera

In vista dell'uscita di Call of Duty: Warzone Pacific, Activision ha finalmente fornito un'anteprima video approfondita della mappa Caldera in arrivo nel battle royale.

Il filmato suggerisce diverse funzionalità di Warzone mai viste prima e presenta in anteprima una manciata di luoghi del gioco.

Nel trailer di un minuto, un narratore sconosciuto punta i riflettori su una serie di cose che separano Caldera da Verdansk. Innanzitutto, la nuova mappa apparentemente includerà punti di riferimento così alti che i giocatori potranno usare degli "air trolleys". Il video fa anche un breve cenno alle lunghe grotte sotterranee utilizzate per viaggiare da un punto di interesse all'altro. In particolare, il gioco può consentire ai giocatori di nuotare per la prima volta in quanto il narratore consiglia di "fare un tuffo in un fiume o in un ruscello".

Poiché le location principali di Caldera sono state svelate prima dell'uscita del trailer, il video offre brevi anteprime di quelle che si ritiene siano le aree Beachhead, Resort e Airfield della mappa.

Now boarding to Caldera ?



LIKE this tweet for exclusive pre-launch intel from our excursions across the island. #Warzone pic.twitter.com/HC7gaKlp8I — Call of Duty (@CallofDuty) November 30, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Warzone Pacific e Caldera sono confermati per il lancio l'8 dicembre per coloro che hanno acquistato Call of Duty: Vanguard. La mappa sarà disponibile per tutti il ​​9 dicembre.

Fonte: Gamepur.