Cyberpunk 2077 su Xbox Game Pass o su PlayStation Now? La risposta di CD Projekt

Cyberpunk 2077 è entrato a far parte della storia dei videogiochi non solo per la sua sceneggiatura accattivante, ma purtroppo anche per i suoi numerosi problemi e bug che lo hanno accompagnato fin dalla sua uscita. In questo anno lo studio di sviluppo ha cercato di mettere mano al gioco e attraverso una serie di patch è riuscito a correggere un grande numero di cose che non andavano.

Oltre a questo, in diverse occasioni e promozioni, il prezzo del gioco è stato abbassato considerevolmente, e grazie all'ultimo sconto su Steam tanti nuovi giocatori hanno provato il titolo dello studio polacco, condividendo tra l'altro recensioni molto positive. Ora tuttavia la domanda sorge spontanea: Cyberpunk 2077 arriverà anche sui servizi in abbonamento come Xbox Game Pass e PlayStation Now?

E' Adam Kicinski, CEO di CD Projekt RED, che ne ha parlato durante una conference call. Kicinski ha dichiarato: "Consideriamo sempre qualsiasi opportunità di business, ma questo tipo di modello di abbonamento va bene in un determinato momento del ciclo di vita del prodotto, quindi non troppo presto. The Witcher 3 è stato per un po' di tempo su Xbox Game Pass e PlayStation Now, ma ogni volta dobbiamo valutare i vantaggi e i costi, quindi dobbiamo confrontarli con le vendite, è una decisione basata sui dati. È troppo presto per Cyberpunk".

Per adesso quindi non si tratta di un rifiuto secco, pertanto è probabile che in futuro Cyberpunk 2077 arriverà anche su questi due servizi.

