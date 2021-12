Cyberpunk 2077 nonostante il lancio disastroso diventa gioco dell'anno

Di Cyberpunk 2077 e dei suoi problemi prestazionali si è parlato fin troppo in questi mesi, ma a quanto pare qualcuno ha voluto premiarlo con la più alta onorificenza videoludica, ossia il "GOTY" o gioco dell'anno.

A incoronarlo gioco dell'anno è IGN Japan che ha stilato la lista dei 10 giochi più importanti di quest'anno. Ma qual è il motivo per cui il gioco di CD Projekt RED ha ricevuto questo premio? Nella nota che accompagna la premiazione si legge: "Ci saranno pro e contro per Cyberpunk 2077, che ha dato problemi soprattutto su console. Il motivo principale è che la mappa di Night City offre molta libertà e missioni che altri giochi open world non hanno. Il mondo, che è stato progettato da piccole insegne ai residenti, ti dà una sensazione speciale semplicemente camminando ".

" Il gameplay in sé non riesce ad offrire molto, ma gli episodi disperati di un futuro crudele nell'affascinante metropoli e le bizzarre leggende metropolitane che vanno ben oltre il nostro buon senso sono originali. È straripante. E la relazione tra Johnny Silverhand interpretato da Keanu Reeves e il personaggio del giocatore dà un finale maturo che ci fa riflettere profondamente sulla domanda 'Cos'è un vero eroe?' E quest'opera è un capolavoro che resta nella storia". -Susumu Imai

Il team di IGN Japan ha tenuto a precisare che il gioco è stato provato su PC e sappiamo che, per quanto piena di bug anche quella versione, il gioco era abbastanza fluido rispetto che su console.

Fonte: Forbes