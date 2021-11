'Cyberpunk 2077 verrà considerato un ottimo gioco in futuro' parola di CD Projekt RED

Non passa mese senza che si abbiano nuove notizie su Cyberpunk 2077, l'ultimo titolo di CD Projekt RED, i padri della saga videoludica di The Witcher. E' ormai quasi trascorso un anno da quando è stato lanciato, in uno stato piuttosto deplorevole, che ha provocato una serie di critiche del tutto logiche allo studio polacco. Ora, CD Projekt RED ha il grande compito di sistemare un titolo: ma secondo il presidente della società, Cyberpunk 2077 sarà percepito come un ottimo gioco in futuro.

In un'intervista con il media polacco Rzeczpospolita Adam Kiciński assicura che sebbene il gioco fallisca in diversi aspetti chiave, man mano che il team migliora e aggiorna il lavoro, le persone percepiranno Cyberpunk così com'è: un titolo molto buono che vale la pena di essere giocato e apprezzato.

"Siamo orgogliosi di molti aspetti del gioco, ma come sappiamo, non tutto è andato per il verso giusto. Tuttavia, la consapevolezza del marchio di Cyberpunk che siamo riusciti a costruire è enorme e l'universo di gioco, i suoi personaggi e i dettagli hanno fan di tutto il mondo" ha dichiarato. "Crediamo che a lungo termine Cyberpunk 2077 sarà percepito come un ottimo gioco e, come gli altri nostri titoli, venderà per anni, soprattutto perché l'hardware diventa più potente nel tempo e noi continueremo a migliorare il gioco".

Il presidente di CD Projekt ha continuato spiegando che Cyberpunk 2077 riceverà una patch per la versione 1.5 nel primo trimestre del 2022 insieme all'aggiornamento gratuito per Xbox Series X/S e PS5.

Fonte: Pure Xbox