Cyberpunk 2077 ha avuto parecchie difficoltà ma compare tra i più venduti su Steam nel 2021

Kotaku ha riportato alcune curiosità interessanti dalle recenti delle statistiche condivise da Valve per Steam, in particolare apprendiamo che Cyberpunk 2077 è diventato silenziosamente un top seller nel 2021.

Ciò potrebbe sorprendere molti, poiché il gioco di CD Projekt Red è stato al centro di numerose polemiche per essere pieno di bug e incompiuto. Potrebbe esserci una svolta, però.

Mentre la parte superiore delle classifiche è popolata da giochi come New World, Valheim e Naraka: Bladepoint che generano entrate continue, Cyberpunk è nella sezione Silver dei Top 100 più venduti per entrate. La sezione Silver ospita anche Resident Evil Village e Age of Empires 4. Vedere Cyberpunk in loro compagnia deve essere stata una buona notizia per CD Projekt Red. Il titolo ha avuto anche oltre 200.000 giocatori simultanei di picco, che è un numero davvero impressionante.

Cyberpunk 2077 ha avuto un 2021 difficile. Il costo della marea di rimborsi si è rivelato essere di $51 milioni. E CD Projekt Red non può ancora promettere che la versione next-gen uscirà quest'anno. E non aspettatevi di vedere Cyberpunk 2077 su un servizio in abbonamento.

Cyberpunk 2077 è ora disponibile su PS4, Xbox One, PC e Google Stadia. Le versioni PS5 e Xbox Series X/S usciranno potenzialmente il prossimo anno.

Fonte: VG247.