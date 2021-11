Cyberpunk 2077 ormai viene venduto a prezzo da 'cestone'

Cyberpunk 2077 è sceso di nuovo di prezzo negli USA a soli $9,99 giusto in tempo per le offerte del Black Friday.

Attualmente, il titolo è disponibile su Target, per PS4 e Xbox, a prezzo stracciato ma probabilmente altri rivenditori offriranno Cyberpunk allo stesso prezzo.

Questo è un prezzo per Cyberpunk 2077 decisamente economico e il più grande calo dei prezzi visto dal suo lancio lo scorso dicembre.

Al momento, lo stato di giocabilità su Xbox One e PS4 non è ancora perfetto, quindi sarebbe meglio giocarlo su PS5 o Xbox Series X.

Cyberpunk 2077 dovrebbe ricevere un upgrade next-gen per PS5 e Xbox Series X nel 2022, ma il gioco è ancora giocabile su queste console in questo momento grazie alla retrocompatibilità.

Tutti gli aggiornamenti per Cyberpunk sono stati recentemente rinviati al 2022, insieme all'upgrade next-gen di The Witcher 3. Ma questa potrebbe essere una buona opportunità per acquistare il gioco a buon mercato prima che arrivino altri DLC gratuiti o l'aggiornamento di nuova generazione.

Fonte: IGN.