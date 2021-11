Cyberpunk 2077 la redenzione! Su Steam sta ricevendo tantissime recensioni positive

È passato un anno dal lancio di Cyberpunk 2077, e ora le cose stanno cambiando poiché ha ricevuto molte recensioni positive su Steam. Sembra che i nuovi giocatori arrivati ​​grazie al black friday o ad altri tipi di offerte abbiano sperimentato il gioco senza la pressione delle recensioni negative che il gioco ha ricevuto massicciamente durante il suo lancio. Ricordiamo che per tutto il 2021, CD Projekt Red ha fatto molti sforzi per migliorare il gioco attraverso importanti aggiornamenti.

Chi ha attirato l'attenzione sull'ondata delle recensioni positive su Steam per Cyberpunk 2077 è Paweł Sasko, quest director di CD Projekt Red. Sasko è stato il lead mission designer sia per The Witcher 3 che per Cyberpunk 2077 e, non a caso, è fortemente coinvolto in entrambi i giochi e la risposta del pubblico ad essi.

Sasko ha pubblicato un messaggio su Twitter notando che ci sono state molte recensioni positive su Steam per Cyberpunk 2077 da parte di nuovi giocatori. Insieme al tweet di Sasko c'è uno screenshot della pagina Steam di Cyberpunk 2077, che mostra alcune informazioni sul profilo del gioco. In particolare, il recente feedback dei giocatori per Cyberpunk 2077 su Steam è positivo per l'84%, il che si traduce nel tag "molto positiva" di Steam.

Last days #Cyberpunk2077 received a flood of very positive reviews on Steam from the new players ?



You can?t imagine what it means to me ? pic.twitter.com/bz3xElKixT — Pawe? Sasko (@PaweSasko) November 25, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Una percezione "molto positiva" di Cyberpunk 2077 è sicuramente qualcosa di cui CD Projekt Red dovrebbe essere felice. Il team attualmente sta lavorando alle versioni PS5 e Xbox Series X/S del gioco che arriveranno il prossimo anno.

Fonte: Dualshockers