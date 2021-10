Fallout 3 GOTY finalmente non ha più bisogno di Games for Windows Live su PC. Ci ha messo 'solo' più di 10 anni

Lanciato nel 2007, Games For Windows Live di Microsoft era stato progettato per unire gli utenti di PC e Xbox Live. Ciò significava achievements Xbox su PC, funzionalità social di Xbox su PC, ma, cosa più frustrante, dover affrontare un'interfaccia utente mal gestita.

Gli utenti di PC non hanno mai apprezzato il servizio, che è stato interrotto nel 2014. Da allora, orde di editori e sviluppatori si sono mossi per abbandonare Games for Windows Live dai loro giochi. In particolare, anche Dark Souls: Prepare To Die Edition è riuscito a liberarsi dal servizio, nonostante sia stato tra gli ultimi giochi ad essere lanciato con questa feature.

Ora anche un altro gioco dice addio definitivamente a Games for Windows Live: Fallout 3 e la sua variante GOTY. "Fallout 3: Game of the Year Edition è stato aggiornato e non si affida più a Games for Windows Live", così recitano le note sulla patch per Fallout 3: Game of the Year. "Se Fallout 3 è stato precedentemente installato su Steam, suggeriamo di disinstallare e reinstallare il titolo. Il titolo non richiede più Games for Windows Live e verrà avviato normalmente".

Ora quindi Fallout 3 e la sua versione GOTY saranno più facili da godere per i giocatori. Meglio tardi che mai.

Fonte: Eurogamer