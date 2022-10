Fallout: New Vegas è stato pensato inizialmente come un'espansione di Fallout 3

Nell'ambito delle celebrazioni per il 25° anniversario di Fallout, Bethesda ha parlato della storia della serie.

L'ultimo video parla di Fallout: New Vegas e Todd Howard, produttore esecutivo di Bethesda e una delle sue figure più pubbliche, ha rivelato che il gioco è stato inizialmente concepito come un'espansione di Fallout 3.

Howard ha dichiarato che, dopo il successo di Fallout 3, c'è stata una "spinta" interna per sfruttare lo slancio che il gioco aveva creato. È stata presa la decisione di aggiungere un "grande" pacchetto di espansione al gioco.

A quel punto era iniziato lo sviluppo di Skyrim, quindi Bethesda considerò le aziende che avrebbero potuto lavorarci al suo posto. "Conoscevamo i ragazzi di Obsidian", ha detto Howard, "ed è stato immediato. C'è solo un gruppo che vorremmo davvero che lo facesse".

Howard ha continuato affermando che il progetto a cui Obsidian stava lavorando "in realtà era nato come un grande pacchetto di espansione per Fallout 3", ma ha sentito "fortemente" che in realtà doveva essere un gioco a sé stante.

Alla fine l'espansione è stata trasformata in un gioco a sé stante chiamato Fallout: New Vegas, ed è diventato uno dei più amati della serie Fallout nonostante soffra di bug e crash.

Verso la fine del video, Ashley Cheng, amministratore delegato di Bethesda, ha dichiarato di avere molto rispetto per Obsidian per il lavoro svolto nel "prendere il motore, la tecnologia e gli strumenti di qualcun altro e costruirci qualcosa di fantastico".

Da allora Obsidian ha creato Grounded, che è uscito completamente dall'Early Access il mese scorso.

Il prossimo titolo sarà Pentiment, in uscita a novembre su Xbox, PC e cloud.

Fonte: Eurogamer.net.