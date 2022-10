Fallout 3, durante lo sviluppo la più grande discussione è stata sulla tonalità di verde

Tutti noi amiamo i videogame. E probabilmente, almeno a me capita, ci immaginiamo grandi discussioni sulle storie, sui contenuti, sul gameplay, ovvero i grandi argomenti che sono la spina dorsale della nostra passione.

In realtà molte volte sono i dettagli di un gioco a renderlo un capolavoro. A confermare questo è la stessa Bethesda per bocca di Todd Howard, direttore dell’azienda, che in breve video chiamato “Great Green Debate” racconta di come durante lo sviluppo di Fallout 3 le più grandi discussioni si siano fatte sulla tonalità di verde da applicare al gioco.

“Abbiamo discusso sulla tonalità di blu della suit del Vault” ha raccontato Todd “Ma niente raggiunge il livello della discussione sul verde"

“Ricordo Istan Pely e Todd discutere a lungo sul colore verde” ha dichiarato Craig Lafferty, ora direttore della divisione mobile di Bethesda. “Il verde è molto importante per Fallout” ha continuato Laffery” non solo perché è il colore base del Pip Boy e dei relativi menu, ma perché è centrale nell’identificazione del gioco.

Se per Fallout 3 si è discusso tanto per il colore del verde, immaginiamo le discussioni su Starfield…sarà per questo che uscirà in ritardo? Voi che ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.

