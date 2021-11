Forza Horizon 5 ha 10 milioni di giocatori in una settimana, Forza 3 ci mise 2 anni! Cosa è cambiato? Semplice

Come vi abbiamo riportato in una notizia di oggi, Forza Horizon 5 a pochi giorni dal suo lancio ha registrato la bellezza di dieci milioni di giocatori. Da quando è stato lanciato, il titolo si è fatto strada verso un successo strepitoso per Xbox, arrivando addirittura ad essere il gioco con il punteggio Metacritic più alto del 2021.

Ma quale è stata la ricetta di questo incredibile successo? Lo spiega l'analista Daniel Ahmad in un thread su Twitter. Facendo dei paragoni con altri giochi Forza, il nuovo capitolo è riuscito a guadagnare 10 milioni di giocatori in una sola settimana, rispetto ad esempio a Forza Horizon 3 che ha impiegato 2 anni per raggiungere questo traguardo.

"La potenza di un gioco di alta qualità, maggiore accessibilità tramite PC, Game Pass e Cloud e passaparola", questi sono gli ingredienti che hanno consentito a Forza Horizon 5 di raggiungere una vasta platea di giocatori. Inoltre, "La rimozione delle barriere per accedere ai giochi Xbox, consente a più persone di scoprirli e accedervi". L'analista poi prende come esempio un altro titolo che ha registrato un incredibile successo, Sea of Thieves, il quale h fatto da apripista ai modelli delle IP Xbox presenti sul mercato e per quelle che arriveranno.

The removal of barriers to access Xbox games, allows more people to discover and access them.



More players at launch

Others join through recommendations

Increased engagement

Longer lifecycles

Higher spend



Sea of Thieves was proof of concept for all Xbox IP to follow — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) November 19, 2021

Non c'è dubbio quindi che "l'ecosistema Xbox" tanto decantato da Phil Spencer stia dando i suoi frutti.