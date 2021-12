Forza Horizon 5 è arrivato all'incredibile quota di 14 milioni di giocatori

L'arrivo di Forza Horizon 5 è stato una manna per queste feste natalizie, tra i pochi titoli di livello ad arrivare questo fine anno dopo il marasma di rinvii e attese mancate. L'ultimo lavoro Playground Games è stato un successo su tutta la linea, arrivando all'incredibile quota di 14 milioni di giocatori sparsi per il globo.

Oltre all'immensa qualità del racing game, un contributo a tale successo lo si deve anche a Xbox Game Pass, che l'ha reso disponibile sin dal day one per tutti gli abbonati. Ma anche considerando questo aspetto, 14 milioni sono davvero tanti. Per capire il successo del quinto capitolo della serie, possiamo comparare i risultati dei lavori precedenti.

Ad esempio, Forza Horizon 4 ha impiegato quasi un anno a raggiungere i 12 milioni di giocatori, mentre l'australiano Forza Horizon 3 ci messo ben due anni. I numeri sono destinati a crescere, considerando anche l'arrivo dei primi update e future espansioni.

