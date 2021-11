Forza Horizon 5 ha già più di 700.000 giocatori e per tantissimi non è nemmeno uscito!

La nostra recensione e la critica in generale hanno sottolineato quanto Forza Horizon 5 sia un titolo di spicco nel genere racing e l'ennesima prova delle grandi capacità di Playground Games. Ma una volta visto il giudizio dei recensori, cosa ne pensano i giocatori e soprattutto qual è stata l'accoglienza del mercato.

Forza Horizon 5 ha indubbiamente il compito di spingere la crescita di Xbox Game Pass ma ovviamente Xbox e Microsoft non disdegnano di certo un po' di vendite "tradizionali". In questo senso arriva un primo positivissimo dato: il nuovo capitolo della serie può contare su più di 700.000 giocatori, per la precisione 710.000 circa.

Il dato arriva dai forum di ResetEra ed è molto positivo soprattutto per un motivo: questo numero raccoglie solo i giocatori che hanno l'accesso Premium. Coloro che hanno acquistato la versione standard o che giocheranno grazie al Game Pass, infatti, potranno farlo solo dal 9 novembre, quando il gioco sarà effettivamente disponibile per tutti.

Il numero di giocatori risalta ancora di più considerando che Forza Horizon 4 vendette 480.000 copie in una settimana.

Insomma, sembra proprio che Xbox abbia tra le mani un successo garantito anche dal punto di vista delle vendite e dei giocatori che andranno ad animare la community di Forza Horizon 5. Phil Spencer e soci devono dimostrare molto in ambito first-party e questo è sicuramente un ottimo biglietto da visita.

Fonte: ResetEra