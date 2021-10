Forza Horizon 5, fissato l'appuntamento con l'ultimo episodio di Let's ¡Go!

Nuove informazioni su Forza Horizon 5 prima del suo lancio arriveranno con l'ultimo episodio della serie Let's ¡Go! creata dal team di Playground Games. Il video è programmato per il 18 ottobre alle ore 19:00.

In questo nuovo episodio il team di sviluppo annuncerà la colonna sonora oltre ad offrire "tonnellate di dettagli dell'ultimo minuto" prima dell'effettiva uscita del gioco.

Per adesso abbiamo potuto dare uno sguardo alla campagna per giocatore singolo, Horizon Adventure, che vede i giocatori immergersi in tantissimi eventi che hanno i propri festival dedicati. Completare sfide farà guadagnare dei riconoscimenti che serviranno per arrivare alla tanto agognata Hall of Fame che vi fare sbloccare oltre 400 veicoli.

Forza Horizon 5 uscirà il 9 novembre per Xbox One, Xbox Series X/S e PC insieme al lancio al day one su Xbox Game Pass.

Fonte: GamingBolt