Forza Horizon 5 giocato in diretta alle 10 dalla nostra Virginia!

Forza Horizon 5 è uno dei titoli Xbox e PC più attesi dai fan e, finalmente, sarà disponibile a partire dall'inizio della prossima settimana.

Playground Games ci ha mostrato più volte il lavoro svolto sul titolo e, da quanto abbiamo visto, questo nuovo Forza Horizon sembra davvero fantastico.

Ebbene, questa mattina è in programma una nuova diretta di Eurogamer.it dedicata proprio a Forza Horizon 5.

A partire dalle ore 10, giocheremo in diretta il titolo in compagnia di Virginia Paravani.

Per seguire la diretta, basterà collegarsi al nostro canale Twitch ufficiale.

Forza Horizon 5, ambientato in Messico su una mappa 1,5 volte più grande di Forza Horizon 4, verrà lanciato il 9 novembre per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings