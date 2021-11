Forza Horizon 5 per insegnare matematica è la grande idea di un insegnante

Forza Horizon 5 è uscito da pochi giorni ormai ed è un vero successo. Gli ultimi dati affermano che il gioco ha raggiunto la bellezza di 6 milioni di giocatori su tutte le piattaforme, segno che Playground Games è riuscito a confezionare un titolo altamente gustoso per i fan dei titoli corsistici.

Ora però c'è un giocatore "atipico" che ha utilizzato Forza Horizon 5 in un bizzarro modo. Una foto pubblicata su Reddit mostra come l'insegnante di matematica stia usando (e giocando) al titolo in classe.

Anche se sembra che in questo contesto il gioco sia fuori luogo, c'è un motivo se è stato usato Forza Horizon 5 durante le lezioni. Il calcolo viene definito come lo "studio matematico sul cambiamento". Considerando che sia la dinamica stessa dell'auto, sia l'impatto che l'ambiente circostante ha su di essa sono in costante mutamento, l'esempio portato dal gioco ha perfettamente senso.

Alcuni utenti della rete hanno espresso la loro ammirazione per l'insegnante e hanno affermato che i loro corsi durante la scuola non erano così interessanti.

Fonte: Dexerto