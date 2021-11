Forza Horizon 5 può essere giocato anche dai non vedenti ed è un altro grande passo per l'accessibilità

Forza Horizon 5 di Playground Games è disponibile da oggi, 5 novembre, e stando alle recensioni della critica siamo di fronte al nuovo "re dei racing". Attualmente, su Metacritic, il titolo ha una Metascore di 91, il che indica chiaramente che il gioco è stato parecchio apprezzato dalla stampa specializzata.

Forza Horizon 5 eccelle dal punto di vista del gameplay, da quello tecnico ma non solo. Il titolo, infatti, è stato lodato anche per l'accessibilità.

Nello specifico, è stato il giocatore non vedente Steve Saylor, che si occupa di accessibilità nei videogiochi, a lodare il nuovo Forza Horizon.

Su Twitter Saylor scrive: "Forza Horizon5 è il primo gioco di guida in cui ho potuto realizzare la fantasia di guidare a 200 miglia all'ora, cosa che non potrei mai fare nella vita reale. È il gioco più accessibile nel franchise di Forza Horizon e il gioco Xbox più accessibile fino ad oggi".

#ForzaHorizon5 is the first driving game where I could fulfil the fantasy of driving at 200mph that I could never do in real life.



It's the most accessible game in the @ForzaHorizon franchise and @Xbox's most accessible game to date.



Full review https://t.co/er5ZPngS9O pic.twitter.com/rmHh8LTV9q — Steve Saylor (@stevesaylor) November 4, 2021

Thank you @stevesaylor for being a great leader and voice in the gaming community giving direction and input on where we can continue to improve as an industry. Your reviews provide a real service to so many. https://t.co/JqcB5uVwtp — Phil Spencer (@XboxP3) November 4, 2021

In seguito, come vedete nel tweet qui sopra, è arrivata la risposta del boss di Xbox Phil Spencer: "grazie Steve Saylor per essere un grande leader e una grande voce nella community che fornisce indicazioni e input su dove possiamo continuare a migliorare come industria. Le tue recensioni forniscono un vero servizio a tanti".

Fonte: Twitter.