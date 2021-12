Forza Horizon 5 velocissimo: ha oltre 12 milioni di giocatori nel suo primo mese

Nonostante una mancata candidatura al premio di Gioco dell'Anno nell'ultima edizione dei The Game Awards che ha fatto discutere forum, social network e pagine delle testate di informazione videoludica, Forza Horizon 5 ha comunque portato a casa ben tre trofei dallo show losangelino: Miglior Racing Game, Miglior Sound Design e il premio per Innovazione nell'Accessibilità, a cui si va ad aggiungere un altro traguardo che viene dai giocatori.

Il traguardo in questione è un nuovo record per la punta di diamante di Playground Games: se l'ultima volta, il 19 novembre, era stato tagliato il traguardo dei 10 milioni di download, adesso arriva da ResetEra un dato un po' più affinato. 12 milioni di download, a poco più di un mese dalla sua data di uscita, mentre Forza Horizon 4 ci aveva impiegato almeno nove mesi.

Thank you to the more than 10M #ForzaHorizon5 fans for the biggest first week in @Xbox history and @XboxGamePass EVER. GG! pic.twitter.com/WXZawEvBkO — Forza Horizon (@ForzaHorizon) November 19, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Chiaramente si sprecano le lodi tessute nei confronti dell'Xbox Game Pass, che di certo ha avuto un ruolo di estremo rilievo nell'ottenimento di questo record, complice la sua offerta senza paragoni e una campagna marketing dell'intera divisione Xbox interamente focalizzata sul servizio, ma che nulla toglie alla qualità e alla perizia realizzativa di Forza Horizon 5, che mette tutti d'accordo.

Fonte: Resetera