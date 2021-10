Forza Horizon 5 è splendido su Xbox Series X/S ma su Xbox One? 'È un gioco Xbox One' non c'è da temere

Oggi è stata un po' la giornata di Forza Horizon 5, con la caduta degli embarghi sulle anteprime di un titolo che arriverà tra poche settimane sull'ecosistema Microsoft. Se già dalle prime immagini il racing di stampo arcade di Playground Games lascia a bocca aperta, sia sulle console di nuova generazione come Xbox Series X e Series S, sia ovviamente su PC, sembra essere in grande spolvero anche sulle Xbox One, con la versione X sicuramente che meno risente del passaggio generazionale.

Evitando problemi stile Cyberpunk 2077, il Creative Director Mike Brown si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni su questa versione, forse la più attesa dal pubblico considerato il numero risicato di console negli ultimi 12 mesi. Un elemento su cui bisogna fare attenzione è l'SSD delle Series e sulle schermate di caricamento presenti su One:

"[Sulla] versione Xbox One, ci sono schermate di caricamento. Sarò disposto ad ammetterlo. Il gioco in realtà sembra molto buono su Xbox One, ma non ha un SSD. Quindi ci sono delle restrizioni [tecniche]. Se sei uno sviluppatore su PC, sei abituato a semplificare la tua tecnologia per lavorare su una macchina con specifiche più inferiori che puoi. Perché su PC, la macchina con specifiche inferiori sono quelle più comuni. E onestamente, il ridimensionamento a Xbox One è un processo simile. Penso che sarà uno dei giochi più belli su Xbox One."

"Penso che la gente lo adorerà, davvero. È un gioco Xbox One, non sarà bello come su Series X. Avrà schermate di caricamento, questa è la realtà. Ma penso che non sia stata una complicazione in più per noi rispetto a farlo su un PC con specifiche basse. E penso che la versione che sta per uscire la gente sarà davvero contenta".

Ancora non abbiamo video a conferma di ciò, ma abbiamo l'esempio Forza Horizon 4, davvero un bel vedere anche su Xbox One standard. Manca poco però per poter fare ulteriori analisi, con uscita prevista per il 5 novembre su Xbox One, Series S/X e PC.

