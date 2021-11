Forza Horizon 5 su Xbox Series X corrisponde alle impostazioni PC più elevate in modalità qualità

Con le recensioni di Forza Horizon 5 che compaiono lentamente, è ora emerso anche il primo video confronto grafico che mostra prestazioni quasi perfette su tutte le piattaforme in tutte le modalità grafiche.

Lo sviluppatore Playground Games ha una buona reputazione quando si tratta di ottimizzare i suoi giochi e l'ultimo Forza Horizon non fa eccezione.

Come previsto, ci sono differenze grafiche e di prestazioni tra le piattaforme con la versione PC che esegue il gioco con le impostazioni massime su una NVIDIA RTX 3080. È interessante notare, tuttavia, che Xbox Series X corrisponde alle impostazioni PC più elevate nella modalità qualità del gioco (4K @30FPS). Series X supporta anche una modalità prestazioni che esegue il gioco con una risoluzione 4K a 60FPS: questa modalità riduce la qualità dei riflessi, l'occlusione ambientale, le texture delle ombre e la vegetazione per mantenere un framerate costante.

La versione Xbox Series S del gioco offre due modalità grafiche: una modalità prestazioni che esegue il gioco a 1080p a 60FPS e una modalità qualità a 1440p e 30FPS.

Coloro che giocano su Xbox One X saranno interessati a sapere che il gioco offre solo una modalità qualità che esegue il gioco in risoluzione 4K e 30FPS.

Su Xbox One base (e Xbox One S), Forza Horizon 5 gira a 1080p a 30FPS con prestazioni solide. Questa versione, tuttavia, ha meno NPC e una distanza di visualizzazione inferiore rispetto alle altre versioni.

Per quanto riguarda i tempi di caricamento, il gioco si carica fino a 4 volte più velocemente su Series X/S con le versioni Xbox One e Xbox One X che contengono schermate di caricamento aggiuntive.

Forza Horizon 5 verrà lanciato a livello globale domani 5 novembre su PC, Xbox One, Xbox Series X/S.

Fonte: Wccftech.