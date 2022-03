Gran Turismo 7 batte Elden Ring, è in testa alle vendite UK

La scorsa settimana è stata dura per Gran Turismo 7. Una grossa patch ha causato al titolo di corse alcuni seri problemi di connettività online, mettendolo fuori uso per un paio di giorni.

In seguito è stata lanciata una patch che ha riportato le cose alla normalità: tuttavia in molti hanno criticato la scelta di Polyphony Digital di mettere mano sulle ricompense ottenute completando le gare, abbassando così i primi e rendendo ancora più difficile per i giocatori guadagnare soldi per acquistare auto rare senza dover ricorrere nelle microtransazioni. In tutto ciò su Metacritic il titolo corsistico ha la peggior valutazione di sempre per un gioco Sony.

Nonostante tutto, il gioco sta andando molto bene nelle vendite al dettaglio nel Regno Unito: questa è la sua terza settimana consecutiva al numero uno, battendo addirittura Elden Ring che si attesta invece in seconda posizione.

Ecco qui di seguito la classifica dei giochi più venduti per il periodo che termina il 19 marzo.

Gran Turismo 7 Elden Ring WWE 2K22 Leggende Pokémon Arceus Pokémon Diamante Lucente Super Mario 3D World + Bowser's Fury Horizon Forbidden West Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Pokémon Perla Splendente Five Nights at Freddy's: Security Breach

Fonte: GamesIndustry