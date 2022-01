Gran Turismo 7 sarà enorme, l'esclusiva PlayStation più pesante di sempre

Le dimensioni del file di Gran Turismo 7 sono state rivelate e, a quanto pare, sembra proprio un gioco enorme che occuperà moltissimo spazio sull'SSD di PS5.

La dimensione del file si basa su PlayStation Store che ha aggiornato le informazioni sullo spazio richiesto. L'elenco aggiornato conferma che saranno necessari almeno 110 GB per installare il gioco sulla console.

C'è sempre la possibilità che questa dimensione del file tenga conto di cose come la patch del day one.

In caso di Gran Turismo 7, la dimensione del file necessaria per installare il gioco è la stessa di Gran Turismo Sport, che però finora ha ricevuto molti aggiornamenti su PS4. Quindi, mentre la versione vanilla di Gran Turismo Sport era di soli 40 GB, le patch post-lancio hanno completamente trasformato il gioco e hanno aggiunto circa 60-70 GB.

Oltre a questo, come forse saprete, il gioco supporterà fino a 20 giocatori in rete per il suo multiplayer e richiederà anche un abbonamento a PS Plus.

Gran Turismo 7 sarà disponibile su PS4 e PS5 il 4 marzo 2022.

Fonte: Twistedvoxel.