Gran Turismo 7 potrà contare su GT Sophy, un nuovo rivoluzionario sistema di intelligenza artificiale

Gran Turismo 7 è in dirittura d'arrivo e grazie alla lunga presentazione dello State of Play, abbiamo molte più informazioni a riguardo. O almeno, credevamo di averle. La comunicazione Sony ci ha ormai abituati a questo e dunque, ecco il nuovo colpo di coda sull'esclusiva PlayStation: Gran Turismo 7 potrà vantare un rivoluzionario sistema di intelligenza artificiale, denominato GT Sophy.

In breve, è di questo che si tratta:

"GT Sophy è un agente autonomo basato sull'intelligenza artificiale, addestrato tramite innovative piattaforme di apprendimento con rinforzo profondo, sviluppate in collaborazione da Sony AI, PDI e SIE. Ciascun gruppo ha contribuito al buon esito del progetto con la propria esperienza in fatto di ricerca e sviluppo dell'intelligenza artificiale, simulatore di guida iperrealistico e infrastrutture necessarie per l'addestramento dell'IA su vasta scala."

GT Sophy è stata addestrata per padroneggiare le seguenti competenze di guida, necessarie a competere con i piloti che dominano i campionati mondiali:

Controllo dell'auto da corsa: profonda comprensione delle dinamiche dell'auto, delle traiettorie e delle manovre di precisione, per superare i circuiti più impegnativi.

Tattiche di gara: capacità di prendere decisioni immediate di fronte a situazioni di gara in rapida evoluzione. GT Sophy ha dimostrato grande padronanza delle tattiche, tra cui diversi tipi di sorpasso e alcune manovre difensive.

Etichetta di corsa: aspetto fondamentale per il fair play. GT Sophy si è dovuta adeguare alle regole della sportività, molto sofisticate ma non troppo definite, per rispettare le corsie degli altri piloti e non causare urti.

Gran Turismo dunque torna a innovare e i consensi su questa nuova tecnologia sembrano già entusiastici, a cominciare dai migliori piloti digitali in circolazione. Dopo i Drivatar di Forza Motorsport, attendiamo dunque ─ e finalmente ─ un grosso step in avanti nei racing game single player.

