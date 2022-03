Gran Turismo 7 'sbanda' su Metacritic: ha il voto utente più basso mai registrato per un'esclusiva Sony

Negli ultimi giorni si sono verificati diversi scompigli nelle infrastrutture server di Gran Turismo 7, che hanno messo in risalto una delle problematiche maggiori del titolo, cioè la necessità di essere connessi ai server per poter effettivamente giocare, anche se si tratta di giocare modalità esclusivamente singleplayer.

Ad aggiungersi al malcontento sono state le microtransazioni ritenute decisamente eccessive (ad esempio, viene fatto notare come per ottenere una Ford GT bisogna spendere 38 dollari), un aspetto intensificato ancora di più dalla riduzione dei premi in valuta in-game ottenuti dopo le gare dopo la patch 1.07. Il sito GTPlanet stima che il settimo capitolo principale della serie è quello su cui si guadagnano crediti più lentamente, un meccanismo che fa preferire una spesa in denaro reale per non spendersi in ore su ore di grinding.

La situazione, alla luce di tutto ciò, è esplosa molto in fretta e si è concretizzata in un review bombing furente su Metacritic: nella pagina di Gran Turismo 7 dell'aggregatore di recensioni si può notare un voto degli utenti pari a 2.3, il voto più basso mai registrato non solo per il titolo in questione o per tutta la sua serie di appartenenza, ma anche di diversi altri giochi per Playstation entrati nella "Hall of Shame", come World of Warriors, che ha totalizzato un poco ragguardevole 2.9 di punteggio medio.

Il creatore della serie Kazunori Yamauchi aveva detto, venerdì, che la situazione con le microtransazioni si sarebbe risolta in futuro, specificando però che la sua volontà è quella di "rendere Gran Turismo 7 un gioco in cui ci si può godere una varietà di automobili in modi diversi, e se possibile provare ad evitare una situazione dove un giocatore deve meccanicamente continuare a ripetere certi eventi di continuo", e che in futuro arriveranno altri contenuti, tra eventi e funzioni aggiuntive che mirano a "risolvere costruttivamente la problematica".

