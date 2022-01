Gran Turismo 7 torna a mostrarsi in tre nuove immagini di High Speed Ring

Polyphony Digital continua a pubblicare lentamente contenuti per il suo atteso Gran Turismo 7.

L'ultimo contenuto si presenta sotto forma di tre nuovi screenshot di un tracciato leggendario che risale al gioco originale della serie. High Speed Ring ha visto una grossa revisione in Gran Turismo 6 rispetto a come appariva negli anni precedenti. Questi ultimi screenshot mostrano alcuni punti iconici della pista e offrono uno sguardo all'illuminazione e ai dettagli dell'ambiente.

Di recente, abbiamo appreso anche il possibile numero di auto e tracciati presenti in Gran Turismo 7. A quanto pare, il titolo dovrebbe contenere 490 auto realizzate da zero e 90 tracciati.

How ???? does the High Speed Ring ?? look in #GranTurismo7? ?



Who's looking forward to racing here again? ? pic.twitter.com/mo7O6MpnFq — Gran Turismo (@thegranturismo) January 3, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 verrà lanciato il 4 marzo sia per PlayStation 5 che per PlayStation 4.

Fonte: Hardcoregamer.