Gran Turismo 7 sarà il paradiso dei collezionisti grazie a più di 400 auto

Kazunori Yamauchi, fondatore di Polyphony Digital e creatore della saga Gran Turismo, ha parlato di un aspetto chiave del nuovo capitolo del franchise PlayStation: il collezionismo.

Gran Turismo 7 porrà un'enfasi speciale su questo aspetto chiave tra gli appassionati di motori e lo stesso Yamauchi ha voluto affermarlo in un estratto dal documentario sullo sviluppo del gioco pubblicato da PlayStation sul suo canale YouTube ufficiale.

Per Yamauchi, ciò che rende speciale questo nuovo capitolo in termini di collezione non è solo la qualità dei modelli di auto, ma gli oltre 400 veicoli che i fan potranno ottenere nel gioco: "Collezionare auto è un altro aspetto fondamentale della cultura automobilistica. Gran Turismo 7 dispone di modelli di alta qualità di vetture, ma il gioco è anche speciale per la sua grande varietà di veicoli, tra cui molte delle maggior parte delle automobili che hanno fatto la storia", spiega Kazunori Yamauchi. Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Gran Turismo 7 sarà disponibile il 4 marzo 2022 sia su PS5 che su PS4.

Fonte: Twinfinite