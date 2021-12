Gran Turismo 7 e Porsche insieme per lanciare la concept car creata apposta per il gioco

Sony Interactive Entertainment, Polyphony Digital e Porsche hanno presentato "Porsche Vision Gran Turismo", la prima concept car di Porsche creata appositamente per l'uso in un videogioco. Sarà disponibile per la guida esclusivamente nel prossimo Gran Turismo 7. Per chi non lo sapesse, Vision Gran Turismo è un acclamato progetto in cui i principali marchi automobilistici collaborano con Polyphony Digital e Sony per progettare concept car per i giocatori di Gran Turismo.

"Abbiamo passato molto tempo a considerare il giusto design del materiale composto da carbonio e titanio", ha dichiarato in un comunicato stampa Markus Auerbach, Head of Interior Design di Porsche. "Inoltre, anche gli aspetti sostenibili giocano un ruolo nei progetti lungimiranti. Ad esempio, nella concept car abbiamo utilizzato solo materiali interamente vegani".

"Il fascino di una Porsche deriva dal suo design purista", ha aggiunto Kazunori Yamauchi, presidente di Polyphony Digital. "E in termini di competenza ingegneristica, sia noi che Porsche seguiamo la stessa filosofia perfezionista. Condividiamo la stessa passione per le corse e guardiamo al futuro della vettura". Qui di seguito potete dare uno sguardo al video.

Gran Turismo 7 uscirà per PlayStation 4 e PlayStation 5 il 4 marzo 2022.

Fonte: Gran Turismo