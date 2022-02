Gran Turismo 7 su PS5 avrà il ray-tracing

La serie Gran Turismo è sempre stata nota per la sua grafica e ora Gran Turismo 7 sta cercando di spingerla ancora oltre con il ray tracing.

I giocatori su PlayStation 5 avranno una fedeltà visiva mai vista in altri titoli grazie alla tecnologia di ray tracing. Con i nuovi effetti meteorologici, questo creerà sicuramente degli effetti visivi sorprendenti sulle numerose superfici riflettenti dei veicoli.

L'inclusione del ray tracing in Gran Turismo 7 è stata una delle principali funzionalità pubblicizzate per il gioco durante il PlayStation State of Play del 2 febbraio. Lo streaming ha evidenziato la tecnologia, sottolineando come la fedeltà visiva del gioco verrà portata a nuovi livelli. Sembra che le superfici naturalmente riflettenti dei veicoli siano perfette per sfruttare il ray tracing.

Ci sono molte altre funzionalità e nuove aggiunte al gioco e alcuni elementi di spicco includono gli impressionanti sistemi meteorologici e la modalità foto, che cercano di avvicinarsi ulteriormente al fotorealismo. Questo è senza dubbio ulteriormente migliorato con il ray tracing.

Gran Turismo 7 arriverà su PS5 e PS4 il 4 marzo 2022.

Fonte: Shacknews.