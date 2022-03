Gran Turismo 7 bombardato di recensioni negative dopo l'ultimo update

Abbiamo già accennato dei problemi che l'update 1.07 di Gran Turismo 7 sta procurando a Polyphony Digital, tra disservizi ai server e malumori del pubblico, sospinti verso le microtransazioni per acquistare le vetture più prestigiose. Tra le altre cose infatti, il nuovo aggiornamento ha abbassato il valore di molti montepremi, rendendo di fatto più difficoltosa la raccolta crediti.

Come abbiamo imparato in questi anni, il mondo del web è implacabile e anche a Gran Turismo 7 tocca affrontare la gogna pubblica del review bombing su Metacritic, con voti dallo 0 a 1 che ricalcano le stesse lamentele: parafrasando, il mood è "ci fate guadagnare meno per farci spendere soldi veri per un gioco che vale già 70 dollari".

Benché Polyphony e Sony non diranno mai apertamente come convenga loro gli acquisti tramite microtransazioni, ci troviamo in una situazione simile a quanto avvenne con La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e il suo "strano" Endgame. All'interno di queste opere, è chiaro come si possa giocare e acquistare qualunque cosa in game ma il rendere tutto fin troppo macchinoso, può suggerire l'idea che il sistema proposto abbia una certa tendenza. La questione è dunque abbastanza delicata e ci si aspetta un passo indietro del team di sviluppo nei prossimi giorni.

