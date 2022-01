Gran Turismo 7 conferma la data di uscita in un trailer tra DualSense, grafica 'mozzafiato' e audio 3D

Sony Interactive Entertainment ha pubblicato un nuovo trailer di Gran Turismo 7, chiamato "Find Your Line". Attraverso questo video, Polyphony Digital si concentra sulla versione PlayStation 5 di Gran Turismo 7 e mostra come DualSense migliorerà il gameplay e in che modo le cuffie Pulse consentiranno una maggiore immersione nell'esperienza.

Secondo Sony, quando arriverà il 4 marzo, il DualSense permetterà di "sentire la vibrazione del sistema di frenata antibloccaggio, le ruote che girano e la variazione della resistenza frenante di ogni vettura".

Inoltre, "attraverso il feedback aptico immersivo, è possibile sentire la posizione sulla strada, dalle leggere irregolarità dell'asfalto agli sbalzi", cosa che Sony ha commentato da quando è stato confermato lo sviluppo del gioco. Senza indugi vi lasciamo alla visione di questo trailer.

Vi ricordiamo che Gran Turismo 7 sarà disponibile su PlayStation 4 e PlayStation 5 dal 4 marzo.