Halo Infinite premierà gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate con bonus mensili

Siamo sempre più vicini alla data di uscita di Halo Infinite, e come tutti i giochi Xbox sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass. Gli abbonati al servizio potranno quindi giocarci su console o PC, ma a quanto pare chi è iscritto ad Xbox Game Pass Ultimate riceverà dei bonus aggiuntivi.

La notizia è stata condivisa da Xbox nel post della celebrazione dei 20 anni della società, con un evento che si terrà il 15 novembre. Riguardo ad Halo Infinite Xbox ha dichiarato: "I membri di Game Pass Ultimate riceveranno anche bonus multiplayer mensili come parte del programma Ricompense". Questo programma racchiude una serie di bonus per gli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate e riguardano una serie di giochi che consente di ottenere mesi gratuiti e skin extra.

Anche Halo Infinite quindi riceverà questi bonus anche se non sappiamo attualmente quali saranno effettivamente. Lo sviluppatore di Halo Infinite, 343 Industries, ha mostrato per adesso la parte multiplayer del gioco, pubblicando anche una serie di test a cui hanno partecipato i giocatori. Resta da vedere la parte single player, ma per adesso da parte dello studio tutto tace.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamepur