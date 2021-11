Halo Infinite e il Battle Pass frustrante? Per guadagnare un livello basteranno sei partite, non venti

Nonostante il gameplay principale dell'esperienza multiplayer di Halo Infinite ha rapidamente conquistato il cuore di molti giocatori Xbox e PC, i fan sono rimasti frustrati dal modo in cui la progressione multiplayer di Halo Infinite sia punitiva. La progressione guidata dalle sfide del gioco è stata difficile da affrontare finora, e poiché le sfide giornaliere, come il giocare una sola partita, danno solo 50 XP, è molto difficile progredire in modo significativo attraverso il Battle Pass una volta completate tutte le sfide settimanali.

In risposta a questi problemi, il Community Manager di 343 Industries, John Junyszek, ha annunciato che gli sviluppatori stanno aumentando la quantità di XP guadagnata dai giocatori durante le loro prime sei partite ogni giorno. I giocatori riceveranno 300 XP per giocare la loro prima partita, 200 XP per giocare una seconda e una terza partita e 100 XP per giocare una quarta, quinta e sesta partita.

Eventuali ulteriori partite giocate quel giorno ricompenseranno 50 XP. Questa modifica renderà molto più facile per i giocatori salire di grado, poiché otterranno un livello completo ogni giorno semplicemente giocando sei partite per un totale di 1.000 XP.

1st Game = 300XP

2nd Game = 200XP

3rd Game = 200XP

4th Game = 100XP

5th Game = 100XP

6th Game = 100XP

7th+ Game = 50XP



We believe this increase will help address those slower initial payouts while also benefiting those of you jumping on each and every day. — John Junyszek (@Unyshek) November 30, 2021

Junyszek ha quindi affermato che 343 Industries sa che molti giocatori desiderano cambiamenti ancora più significativi, ma tuttavia ha osservato che ci vorrà comunque del tempo.

Fonte: VG247