Halo Infinite richiede una connessione online per iniziare la campagna

Mancano solo due giorni al lancio della campagna di Halo Infinite e le recensioni sono state decisamente buone, con lo sparatutto attualmente con un punteggio di 86 su Metacritic. Tuttavia, queste anteprime hanno portato anche ad altre scoperte.

Secondo John Linneman, Senior Writer e Video Producer di Digital Foundry, il disco per la campagna di Halo Infinite non contiene dati sufficienti per consentire al gioco di essere giocabile da solo. Questa rivelazione potrebbe fermare alcuni giocatori che si aspettavano di giocare la versione su disco immediatamente.

Presumibilmente, quando inserite il disco e lasciate che si copi da solo sulla console, vi verrà detto che il gioco richiede un download. Linneman sottolinea giustamente che questo sarà il primo gioco di Halo in cui non potete possedere una copia fisica reale. Ha anche affermato: "questa non è una buona tendenza e spero che MS [Microsoft] riconsideri cose come questa".

My biggest complaint regarding Halo Infinite really is that the disc doesn't contain a playable game. This'll be the first Halo game you can't really own as a standalone copy. This is not a good trend and I hope MS reconsiders things like this. — John Linneman (@dark1x) December 6, 2021

Con questa nuova scoperta, è sicuro dire che sarà necessaria una connessione online per giocare alla campagna di Halo Infinite. Ora, questo non è raro nei giochi moderni. Diversi grandi titoli negli ultimi anni hanno avuto bisogno di download online. Tuttavia, questa è una notizia deludente per tutti i fan di Halo con limiti di dati o accesso limitato a Internet. Questi giocatori dovranno trovare modi alternativi per scaricare il gioco e la sua patch day one quando Halo verrà lanciato l'8 dicembre.

Fonte: Gamepur.