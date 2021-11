Halo Infinite ha anche il mitico Craig il Brute all'interno della campagna

L'ormai celeberrimo Craig, il vero volto del gameplay reveal di Halo Infinite dell'anno scorso, ha un suo riferimento esclusivo all'interno della campagna del gioco. 343 Industries sembra aver accolto a braccia aperte la cultura dei meme, donando alla sua nuova insospettabile celebrità un easter egg commemorativo.

Lo YouTuber Mintz Blitz ha scovato infatti un eclatante riferimento al Brute nella sua preview della campagna all'inizio del quarto livello, in cima a una torre, si trova una sorta di altare con vari riferimenti, in particolare un poster con le date del suo tour (il "Craig Zeta Halo Tour") e un vinile che raffigura il suo volto straripante di male di vivere. Sull'altra faccia del vinile, alcune Greatest Hits del mite Brute, come "Per il Craig", "Un tempo mia madre mi amava", "Il giorno che diventasti un meme" e "Non mi cresce la barba".

Il mese scorso, gli sviluppatori avevano spiegato che il loro rapporto di amore-odio con Craig ha avuto, alla fine della fiera, una sua importanza nella revisione generale del gioco. "Sfortunatamente rappresentava un contenuto e dei sistemi che non erano presentabili in quella demo", ha ammesso Steve Dyck, director di personaggi e combattimento.

"È stato uno dei molti esempi positivi che permettono a 343i di lavorare e mettersi in par con le aspettative della community di Halo". La morale di questa storia sembra essere chiaramente che non tutto il meme vien per nuocere. Darete anche voi la caccia a Craig e ad altri easter egg?

Fonte: IGN