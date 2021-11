Halo Infinite day one rotto e rischio spoiler? Spuntano le prime segnalazioni

Halo Infinite deve ancora arrivare su Xbox Series X/S, Xbox One e PC, tuttavia sembra che le copie definitive del gioco siano già nelle mani dei giocatori, una settimana prima del lancio ufficiale del titolo. Pertanto, è possibile che sul web inizieranno a girare spoiler sulla campagna single player.

Con le copie fisiche apparentemente in circolazione, i fan del franchise dovrebbero diffidare degli spoiler della campagna nei prossimi giorni. Naturalmente, è possibile che queste copie non siano effettivamente nelle mani dei consumatori, ma piuttosto presso i rivenditori. Tuttavia, un po' di cautela non farebbe male a coloro che non vogliono rovinarsi i contenuti della campagna.

In particolare, le foto di una copia fisica sono state condivise su Twitter da un utente polacco. "Ecco come appare la versione fisica di Halo Infinite" si legge sul suo tweet. Le due foto mostrano fronte e retro della box art e sembrano originali. Eccole di seguito.

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Fonte: MP1ST