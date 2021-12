Halo Infinite quanto pesa la campagna? Svelate le dimensioni dell'installazione

La dimensione del file della campagna di Halo Infinite è stata rivelata dall'app ufficiale Xbox Game Pass. Fortunatamente, questa è una campagna leggera che avrà bisogno di 28 GB.

La dimensione è stata rivelata in anticipo dall'app Xbox Game Pass. La notifica viene visualizzata per alcuni utenti sull'app mobile del servizio.

Attualmente, molti segnalano che l'installazione non si avvia e molti non sono nemmeno in grado di avviare l'installazione da Xbox Store sulla propria console, ma ciò significa che il pre-caricamento dovrebbe essere imminente per i giocatori.

28 GB per Halo Infinite sono una dimensione di installazione relativamente modesta, considerando come la maggior parte dei giochi oggi sia il doppio o addirittura il triplo della grandezza.

Il multiplayer da solo è di 18 GB sulle console Xbox, quindi questo è un grande risparmio sullo spazio di archiviazione per i fan della serie che stanno cercando di sfruttare al meglio il loro spazio disponibile.

Halo Infinite verrà lanciato l'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Sarà un gioco gratuito per tutti gli utenti di Xbox Game Pass e vedrà l'iconico Master Chief affrontare una minaccia completamente nuova in una campagna lunga 14 missioni.

Fonte:: Whatifgaming.