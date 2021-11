Halo Infinite ha lanciato l'evento Fracture Tenrai e la frustrazione dilaga tra diversi giocatori

Il primo evento di Halo Infinite è ora ufficialmente attivo su tutte le piattaforme. Denominato Fracture: Tenrai, questo evento a tema samurai porta un sacco di nuovi oggetti da guadagnare attraverso un nuovo Battle Pass con 30 livelli, gratuito per tutti i giocatori.

Tuttavia, i giocatori non sono contenti di come funziona la progressione in Fracture: Tenrai. 343 Industries ha confermato che l'evento non può essere completato in una settimana, il che significa che i giocatori dovranno aspettare che l'evento ritorni durante la Stagione 1 per guadagnare gli oggetti che non sono riusciti a sbloccare nella prima settimana.

Il ritorno di Fracture: Tenrai è programmato nel gennaio 2022, confermato 343, e alcuni giocatori trovano questo periodo decisamente lungo. Ovviamente, nel frattempo, ci aspettiamo che un altro evento riempia lo spazio con nuove ricompense, ma il numero di eventi non è il problema principale, quanto la progressione. La progressione in Fracture: Tenrai battle pass è più veloce rispetto al Battle Pass della Stagione 1, ma alla fine, le sfide da completare per l'evento saranno esaurite, il che significa che i giocatori non potranno avanzare ulteriormente nel Battle Pass poiché tutti i progressi sono legati alle sfide.

Questo è certamente fastidioso e qualcosa che 343 Industries dovrebbe considerare di modificare poiché la progressione è stata una delle caratteristiche più criticate del gioco dal lancio la scorsa settimana. Ad ogni modo non ci resta che attendere e vedere se il team di sviluppo cambierà le cose.

Fonte: IGN