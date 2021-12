Halo Infinite dà il via all'evento Winter Contingency

L'evento a tempo limitato Winter Contingency di Halo Infinite è ora live.

Disponibile fino al 4 gennaio 2022, l'evento a tema natalizio aggiunge nuovi oggetti, come un nuovo rivestimento per armature, targhette e altro che i giocatori possono sbloccare in un nuovo Event Pass.

Un trailer mostra le novità dell'evento Winter Contingency.

A differenza di Fracture: Tenrai, non esiste una playlist dedicata, ma i giocatori non dovranno nemmeno completare Sfide specifiche. Accedete, giocate una partita e l'oggetto sarà vostro.

Ogni giorno sarà disponibile un nuovo oggetto, quindi anche se si sceglie di aspettare, è sufficiente accedere e richiedere tutte le ricompense contemporaneamente.

Alcuni oggetti cosmetici premium sono disponibili tramite il negozio in-game. Halo Infinite è attualmente disponibile su Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Fonte: Gamingbolt.