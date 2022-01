Halo Infinite finito in meno di 30 minuti da uno speedrunner

Dopo aver aspettato più di 6 anni per un nuovo gioco di Halo, i fan possono finalmente vivere la nuova avventura di Master Chief in Halo Infinite.

Ambientato su Zeta Halo, molti giocatori si sono divertiti a sconfiggere la fazione nemica conosciuta come i Banished nei panni di Master Chief. Mentre un playthrough medio della campagna di Halo Infinite richiede circa 8-10 ore per essere completato, alcuni stanno scoprendo modi per finire il gioco molto più velocemente attraverso lo speedrunning.

Dalla sua uscita l'8 dicembre, i giocatori hanno già trovato il modo di finire il gioco in meno di un'ora. Tuttavia, un giocatore è passato al livello successivo durante un tentativo di speedrun il 2 gennaio.

Di recente, uno speedrunner noto come Sasquatch è riuscito a stabilire un nuovo tempo record per Halo Infinite. Il giocatore è riuscito a completare la campagna in 29 minuti e 49 secondi.

Per raggiungere questo tempo da record, il giocatore ha fatto molto affidamento sulla nuova abilità Grapple Shot introdotta in Halo Infinite. Durante la run, lo speedrunner ha utilizzato il rampino per coprire grandi distanze molto rapidamente, riuscendo allo stesso tempo a superare le forze nemiche.

Oltre a usare il Grapple Shot, Sasquatch ha beneficiato di una serie di glitch per accelerare la progressione. Usando questi glitch, lo speedrunner ha aggirato ampi segmenti della storia. Di conseguenza, ha raggiunto la fine molto più velocemente del normale.

Halo Infinite è ora disponibile per PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

Fonte: Gamerant.