Halo Infinite è il miglior Halo di sempre per l'iconico John Carpenter

John Carpenter ha giocato ad Halo Infinite, l'ultimo gioco della lunga serie Xbox, e l'ha adorato. Infatti, il famoso regista l'ha definito il migliore della serie in un recente tweet.

Carpenter ha twittato una breve ma molto positiva recensione dell'ultimo gioco di Halo, definendolo "the Best of the Halo series".

Come ci si potrebbe aspettare, alcune delle persone che hanno lavorato al nuovo gioco di Halo sono state entusiaste di vedere il tweet di Carpenter.

"Questo non è un sogno!! È ora di rivedere Prince of Darkness", ha risposto Frank O'Connor, il direttore creativo del franchise di Halo presso Microsoft.

"Oh. Grazie per aver speso il tuo tempo nel nostro mondo. E ti auguro un felice compleanno domani!" ha risposto Bonnie Ross di 343 Industries.

HALO INFINITE is a fun shooter. Immense beautiful production design. Best of the Halo series. — John Carpenter (@TheHorrorMaster) January 16, 2022

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Quindi sì, la mente dietro film classici come Halloween e Fuga da New York ha giocato Halo Infinite. Ma in realtà, non è affatto una cosa strana. Carpenter ha una lunga storia con i videogiochi e ha spesso condiviso i suoi pensieri sui giochi su Twitter. Nel 2017, ha spiegato che avrebbe giocato a Destiny 2, dicendo a The Guardian in un'intervista che pensava che il gioco fosse divertente e che giocarci lo avrebbe tenuto "fuori dai guai".

Nel 2013 e nel 2014, Giant Bomb ha intervistato Carpenter via e-mail sui videogiochi, chiedendo al regista cosa lo ha portato a giocare e quali fossero alcuni dei suoi preferiti.

"Mio figlio mi ha fatto interessare ai videogiochi per console", ha detto Carpenter. "Il primo gioco che ricordo di aver giocato ossessivamente è stato Sonic the Hedgehog. Amico, è stato difficile. Continuavo a morire ancora e ancora. Negli anni sono migliorato. Ho molti giochi preferiti. Borderlands 2 è spettacolare. Adoro BioShock, la serie Dead Space, The Last of Us..."

Fonte: Kotaku.