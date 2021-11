Halo Infinite è Master Chief che fa la floss dance? Non aspettatevi 'stupide danze' ma nemmeno la massima serietà

Il multiplayer di Halo Infinite dovrà confrontarsi con le mode del momento e dopo aver visto danzare Master Chief in Fortnite, i fan della saga Bugie-343 hanno cominciato a sudare freddo. Come conciliare il divertimento frivolo con l'austerità tipica del franchise? L'equilibrio non è facile da ottenere ma grazie ai nuovi Battle Pass e soprattutto Fracture, il team sembra sulla strada giusta.

Nonostante il multiplayer di Halo Infinite sia free to play, saranno presenti anche i Battle Pass stagionali dal valore di 10€, con elementi cosmetici ma senza feature sopra le righe. Jerry Hook, capo del design di Halo Infinite, ha infatti rilasciato un'intervista a IGN per spiegare l'approccio al Multiplayer:

"Riteniamo che i giocatori più tradizionalisti rifiuterebbero un Master Chief sopra le righe". Questo riferendosi anche alle parti cosmetiche. Ad esempio 343 ha recentemente rilasciato armature vichinghe o da gladiatori per il multiplayer di Halo: The Master Chief Collection, dando ai giocatori il loro primo assaggio di nuove skin ma parte di un "universo alternativo".

"Gli spartani multiplayer non sono Master Chief", ha detto Hook. "Occasionalmente hanno colori vivaci. Può capitare, a Reach, di avere un elmo fiammeggiante. Vogliamo stare molto attenti a come trattiamo alcune di queste cose e questo è uno dei motivi per cui abbiamo introdotto The Fracture. Quello che stiamo dicendo è molto chiaro: 'Ehi, questo non è canonico. Questo non è uno spartano che sta combattendo i banditi'".

La particolarità dei Battle Pass è che non avranno data di scadenza, utile anche per combattere una situazione particolare in questo tipo di videogame, come quella di essere lasciati indietro o esclusi da un gruppo (Fear of Missing Out - FOMO). 343 ha anche confermato che si potrà attivare solo un Battle Pass alla volta, il che ha senso: il Battle Pass che si sceglie è quello con cui si guadagna esperienza mentre si gioca. Tuttavia, è possibile passare a un altro Battle Pass quando si desidera.

Fonte: Eurogamer.com