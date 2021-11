Halo Infinite multiplayer consente di scegliere il tipo di corporatura e la voce ma non il genere

Nella serata di ieri a sorpresa Xbox ha annunciato che la beta multiplayer free-to-play di Halo Infinite è già disponibile. Va da sé che in molti si sono fiondati subito nel gioco iniziando a fare i primi passi.

Prima di ogni cosa i giocatori possono personalizzare i propri Spartan. Ci sono tre tipi di corporatura tra cui scegliere oltre a 8 linee vocali. Tuttavia, ciò che il gioco non fa è chiedere il sesso del proprio personaggio, includendo così tutti i generi esistenti. In realtà il tipo di corporatura scelta non varia così tanto, visto che comunque stiamo parlando di personaggi con indosso un'armatura, tuttavia i giocatori possono comunque decide se avere uno Spartan minuto o uno più muscoloso.

Nel corso del gioco i giocatori sbloccheranno sempre più opzioni di personalizzazione per il loro Spartan, che consentiranno di modificare colore e stile di ogni parte dell'equipaggiamento.

Ricordiamo che la modalità multiplayer di Halo Infinite è disponibile già da oggi, mentre la campagna single player arriverà l'8 dicembre.

Fonte: Polygon