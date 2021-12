Halo Infinite ha degli iconici oggetti di Halo Reach a pagamento e diversi fan si sono infuriati

I giocatori di Halo Infinite non sono contenti di aver trovato oggetti cosmetici di Reach a pagamento nello store durante la prima stagione del Battle Pass.

I giocatori hanno visto che il 30 novembre il negozio del gioco includeva il "Reach Falcon Pilot Pack" che offre gli spallacci sinistro e destro per il nucleo dell'armatura Mark V. Questo nucleo può essere acquisito solo acquistando il pass battaglia premium da $10.

Il modello di servizio live di Infinite è iniziato con la Stagione 1: Heroes of Reach che consente ai giocatori di sbloccare cosmetici ispirati al titolo Halo del 2010.

Ma i fan ora si stanno rendendo conto che non saranno in grado di ricreare il loro personaggio di Halo: Reach semplicemente progredendo attraverso il pass battaglia a pagamento di Infinite.

"Non posso ottenere i miei spallacci di Reach preferiti", ha detto un giocatore. "Ho anche comprato lo stupido battle pass, ma ora vedo che è stato un errore. Ha forse il 10% dell'armatura Reach, per il resto immagino che dovremo sborsare ancora più soldi."

Nell'annuncio di Halo Infinite Beta, 343 ha affermato che i giocatori "saranno in grado di sbloccare i kit di armature per ciascuno degli eroi originali di Halo: Reach". Ciò rimane vero, ma ora i fan vedono i cosmetici Reach con un paywall che devono superare per personalizzare il loro Spartan.

"Il resto dell'armatura di Reach è sicuramente bloccato dietro un paywall", ha detto un altro fan.

343 ha affermato che valuterà il feedback una volta che il team sarà tornato dalle vacanze natalizie e questo sarà sicuramente un punto di contesa che la community di Halo vorrà affrontare.

Fonte: Dexerto.